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Совфед одобрил закон о защите религиозных символов

СФ одобрил закон о запрете искажения религиозных символов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о запрете искажения религиозных символов в СМИ, рекламе и интернете.

Законом устанавливается запрет на использование изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий и других объектов религиозного назначения, официальных геральдических знаков, их узнаваемых частей, содержащих на момент воспроизведения религиозные символы религий, без данных символов. Соответствующий запрет вводится в СМИ, в интернете, при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и в рекламе. Как отмечается в аннотации к закону, запрет будет действовать в отношении религий, указанных в преамбуле законодательства о свободе совести и о религиозных объединениях: христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России.

Исключение в законе составят случаи воспроизведения исторических изображений с указанием на соответствующий период времени при условии, что в этот период отсутствовали соответствующие символы, а также случаи воспроизведения таких символов, которое влечёт за собой их осквернение.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.