Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В минсельхозпроде Ростовской области начали обыски в рамках дела о взятке

Следственные действия начали после задержания начальника одного из отделов минсельхозпрода Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области проводятся обыски в связи с подозрениями в отношении начальника отдела развития отраслей растениеводства министерства, сообщает агентство ТАСС.

Указанную информацию частично подтвердили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

— Была вскрыта и пресечена противоправная деятельность. В настоящее время проводится комплекс необходимых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, — прокомментировали в ведомстве.

По предварительным данным следствия, чиновник требовал с сельхозпроизводителей по 5% от сумм субсидий. Деньги он якобы брал за помощь в получении господдержки при обращениях за возмещением части затрат на производство и реализацию зерновых культур. Дело возбуждено по статье «Получение взятки» (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Ранее задержание чиновника прокомментировали власти Ростовской области.

Подпишись на нас в Telegram.