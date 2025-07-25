В минсельхозпроде Ростовской области начали обыски в рамках дела о взятке

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области проводятся обыски в связи с подозрениями в отношении начальника отдела развития отраслей растениеводства министерства, сообщает агентство ТАСС.
Указанную информацию частично подтвердили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.
— Была вскрыта и пресечена противоправная деятельность. В настоящее время проводится комплекс необходимых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, — прокомментировали в ведомстве.
По предварительным данным следствия, чиновник требовал с сельхозпроизводителей по 5% от сумм субсидий. Деньги он якобы брал за помощь в получении господдержки при обращениях за возмещением части затрат на производство и реализацию зерновых культур. Дело возбуждено по статье «Получение взятки» (ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Ранее задержание чиновника прокомментировали власти Ростовской области.
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