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Участник программы «Время героев» познакомился с молодежной политикой Дона

Николай Прутиков прошел один из этапов стажировки в комитете по молодежной политике.

Источник: Комсомольская правда

Участник президентской программы «Время героев», лейтенант Николай Прутиков, прошёл один из этапов стажировки в комитете по молодежной политике. Об этом сообщило Министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

— Во время стажировки мы познакомили Николая Владимировича с направлениями деятельности комитета, механизмом поддержки НКО и физических лиц, инструментами медиаосвещения молодежной политики, — отметил Олег Отроков, председатель комитета по молодежной политике.

В ближайшее время Николай продолжит знакомство с работой исполнительной власти региона, местной администрации и предприятий.

Напомним, что в Ростовской области реализуется программа «Герои Дона» — аналог федеральной «Время Героев». В сентябре финалисты начнут обучение на базе Южно-Российского института управления — филиала РАНХиГСа.