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Туристка из Самары сравнила современную архитектуру Грозного с Дубаем

Жительница Самары Марина Власова давно ощущала желание посетить Чечню и в итоге решила отправиться туда вместе с дочерью.

Жительница Самары Марина Власова давно ощущала желание посетить Чечню и в итоге решила отправиться туда вместе с дочерью. Поездка обошлась им в 11 тысяч рублей, однако впечатления оказались значительно ценнее любых расходов.

Одним из первых моментов, с которыми столкнулась туристка, стал местный дресс-код. В Чечне запрещено носить шорты, джинсы и майки без рукавов, независимо от пола. Женщинам разрешены брюки, но только не обтягивающие, а длина юбки должна быть ниже колена.

По городу можно передвигаться в футболках с короткими рукавами и без платка, если волосы собраны, однако для посещения мечети требуется закрытая одежда и покрытая голова. Детям также предписан соответствующий внешний вид.

За нарушение правил могут сделать замечание, но в составе туристических групп ограничиваются лишь косыми взглядами, пишет издание vokrugsveta.

Архитектура Грозного произвела на гостью особое впечатление. Город застроен современными высотными зданиями песочных оттенков с восточными элементами, что напоминает облик городов Объединённых Арабских Эмиратов. Комплекс «Грозный Сити» особенно ассоциируется с Дубаем.

На улицах можно заметить множество автомобилей отечественного производства. Машины находятся в хорошем состоянии, чему способствуют идеально ровные дороги региона.

Однако больше всего Власову поразила атмосфера доверия. В одном из торговых центров она стала свидетельницей того, как торговая точка с бижутерией была оставлена без присмотра, при этом ценности лежали на виду, и никто не пытался их украсть.

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