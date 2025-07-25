В Петербурге открыли портал в Москву

Будка позволяет петербуржцам и гостям города телепортироваться в столицу: камера внутри делает цифровую копию посетителя, после чего с помощью нейросетей создается ролик, где герой гуляет по знаковым местам Москвы. В видео можно увидеть колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ, павильоны маркета «Сделано в Москве» на Болотной площади, залы Третьяковской галереи, березовую рощу Дома культуры «ГЭС-2», двухэтажный автобус Russbus, электросамокат, площадку падел-тенниса и, конечно, Красную площадь.