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В Петербурге открыли портал в Москву

24 июля на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге заработала мультимедийная инсталляция в виде будки — портала в Москву. Подобные порталы открылись и в других городах России: Туле, Казани, Тюмени и Нижнем Новгороде.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Портал в Москву в Санкт-Петербурге
Источник: Пресс-служба Комитета по туризму города Москвы

Красную конструкцию установили рядом с Мариинским дворцом, и с первых дней она стала популярным объектом для фото. Как сообщили охраняющие точку сотрудники, с местными властями проект не связан — он реализуется по инициативе московского Комитета по туризму.

Будка позволяет петербуржцам и гостям города телепортироваться в столицу: камера внутри делает цифровую копию посетителя, после чего с помощью нейросетей создается ролик, где герой гуляет по знаковым местам Москвы. В видео можно увидеть колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ, павильоны маркета «Сделано в Москве» на Болотной площади, залы Третьяковской галереи, березовую рощу Дома культуры «ГЭС-2», двухэтажный автобус Russbus, электросамокат, площадку падел-тенниса и, конечно, Красную площадь.

Готовое видео можно скачать по QR-коду, а цифровая проекция каждого участника будет показана в реальном времени на большом экране, установленном на ВДНХ, — москвичи и туристы увидят приветы из других городов.

Инсталляция проработает с 12:00 до 21:00 по местному времени до 20 августа. Проект сопровождается предложением приобрести билеты в Москву.