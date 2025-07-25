На выезде из Перми возле Чусовского моста скопилась 6-километровая пробка

Пробка длиною почти 6 километров скопилась на выезде из Перми возле Чусовского моста, сообщают пермские телеграм-каналы.
Продолжительный затор образовался в краевой столице около 13 часов дня 25 июля. Сразу несколько телеграм-каналов опубликовали сообщения о многокилометровом заторе, который заметили на одном из выездов из краевой столицы. Происшествие авторы постов связали с наступлением выходных дней.
Согласно данным сервиса Яндекс. Карты, движение по направлению из Перми отмечено красным и бордовым цветом на протяжении почти шести километров. Возле образовавшегося затора не установлены отметки о дорожных авариях, а полосы, ведущие в сторону центра Перми, окрашены в зелёный и свободны.
К 14 часам дня пробка растянулась от Чусовского моста почти до СНТ «Подлипки» рядом с Восточным обходом.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об аналогичном заторе, который скопился у моста через реку Чусовую днём 19 июля. В субботу длина пробки превысила три километра. О причинах коллапса было неизвестно.