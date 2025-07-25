На выезде из Перми возле Чусовского моста скопилась 6-километровая пробка

Согласно данным сервиса Яндекс. Карты, движение по направлению из Перми отмечено красным и бордовым цветом на протяжении почти шести километров. Возле образовавшегося затора не установлены отметки о дорожных авариях, а полосы, ведущие в сторону центра Перми, окрашены в зелёный и свободны.