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Белорусы смогут получить заказы с Wildberries в отделениях «Белпочты»

Новые пункты выдачи заказов с Wildberries появятся в отделениях «Белпочты».

Источник: Комсомольская правда

Белорусы смогут получить заказы с Wildberries в отделениях «Белпочты». Подробности озвучили в пресс-службе предприятия «Белпочта».

Организация заявила про старт стратегического сотрудничества с крупнейшим онлайн-ритейлером Wildberries.

«В рамках этого партнерства на базе отделений почтовой связи РУП “Белпочта” открываются пункты выдачи заказов Wildberries», — уточнили в пресс-службе.

Первые пункты выдачи уже заработали в различных городах в Беларуси, а в ближайшие месяцы география проекта будет расширяться. В пресс-службе отметили: используя широкую, а также доступную сеть отделений по всей стране (речь также идет и про малые населенные пункты, сельские районы), «Белпочта» способствует значительному расширению физической доступности сервисов. Так, получение онлайн-заказов с маркетплейса будет проще и быстрее для белорусов.

«Новые пункты выдачи будут функционировать в соответствии со стандартами обслуживания Wildberries, предлагая клиентам весь основной функционал, включая возможность примерки товаров», — подчеркивается в сообщении.

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