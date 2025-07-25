В Красноярском крае ослаблен режим ЧС в лесах

По оперативным данным Лесопожарного центра, по состоянию на 10:00 25 июля, на территории края зарегистрировано еще три действующих лесных пожара. Они охватывают суммарную площадь в 1 219 гектаров и расположены в Кодинском, Саяно-Шушенском и Тунгусско-Чунском лесничествах. Особо отмечается, что два из этих пожаров уже локализованы. Распространение огня на участках общей площадью 1 215 гектаров остановлено, сейчас там проводятся работы по окончательному тушению и окарауливанию территории.