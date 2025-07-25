В Красноярском крае ослаблен режим ЧС в лесах

В Красноярском крае отмечается положительная динамика в борьбе с лесными пожарами: режим чрезвычайной ситуации, действовавший в лесных массивах, отменен.
Удалось полностью ликвидировать три из пяти крупных очагов возгорания, охвативших в северных районах региона около 943 гектаров. По предварительной оценке специалистов, причиной этих масштабных пожаров стали так называемые «сухие грозы», характерные для летнего периода.
По оперативным данным Лесопожарного центра, по состоянию на 10:00 25 июля, на территории края зарегистрировано еще три действующих лесных пожара. Они охватывают суммарную площадь в 1 219 гектаров и расположены в Кодинском, Саяно-Шушенском и Тунгусско-Чунском лесничествах. Особо отмечается, что два из этих пожаров уже локализованы. Распространение огня на участках общей площадью 1 215 гектаров остановлено, сейчас там проводятся работы по окончательному тушению и окарауливанию территории.
В тушении лесных пожаров задействованы значительные силы: 315 человек и три единицы специализированной техники.
В настоящее время ситуация с лесными пожарами находится под полным контролем. Региональная система мониторинга, включающая современные технологии, такие как флотилия беспилотных летательных аппаратов, спутниковые снимки, видеомониторинг, а также наземное и авиационное патрулирование, позволяет фиксировать до 95% возгораний на самых ранних стадиях. Это дает возможность оперативно реагировать и предотвращать распространение огня.
Несмотря на улучшение общей обстановки, в восточных и северных районах Красноярского края по-прежнему действует особый противопожарный режим.
Как ранее писал «МК в Красноярске», на 17 июля в Красноярском крае огнем было объято четыре тысячи гектаров леса. В тушении пожаров задействованы более 500 человек и около 50 единиц техники. Для патрулирования лесов и быстрой переброски сил и средств к местам возгораний используется авиация.