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Бывшая вице-мэр Воронежа Плиева не смогла оспорить взыскание 15 млн рублей

Бывшая вице-мэр Воронежа Марина Плиева не смогла добиться отмены решения Центрального райсуда о взыскании с нее 15 млн рублей за ведение незаконной коммерческой деятельности. Первый кассационный суд оставил поданную жалобу без удовлетворения.

Об этом пишет издание «Обозреватель ВРН» со ссылкой на данные картотеки суда.

Поводом для взыскания крупной суммы стал иск прокуратуры, поданный в 2024 году. В ходе проверки было установлено, что Плиева нарушила запрет на ведение коммерческой деятельности для госслужащих. В 2005 году экс-чиновница вроде как помогала с регистрацией ООО «Альянс», оформленной на имя родственника ее мужа. При этом фактически бизнесом управляла она сама. В 2021 году женщина продала свою долю в компании за 15 миллионов рублей, которые и поступили на ее счет.

Воронежский областной суд ранее уже подтвердил законность взыскания указанной суммы. Параллельно Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о незаконном предпринимательстве, но позже прекратил его по нереабилитирующим основаниям.