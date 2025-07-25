Бывшая вице-мэр Воронежа Плиева не смогла оспорить взыскание 15 млн рублей

Поводом для взыскания крупной суммы стал иск прокуратуры, поданный в 2024 году. В ходе проверки было установлено, что Плиева нарушила запрет на ведение коммерческой деятельности для госслужащих. В 2005 году экс-чиновница вроде как помогала с регистрацией ООО «Альянс», оформленной на имя родственника ее мужа. При этом фактически бизнесом управляла она сама. В 2021 году женщина продала свою долю в компании за 15 миллионов рублей, которые и поступили на ее счет.