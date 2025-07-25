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В РПЦ назвали оккультные татуировки пропуском для дьявола

Там также подчеркнули, что татуировки не являются поводом для недопуска человека в церковь или его отлучения. При этом для священников действует строгий запрет на нательные рисунки. Остальным прихожанам даются соответствующие разъяснения.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Мастер набивает мужчине на руку тату
Источник: Freepik

Татуировки с оккультной или сатанинской символикой могут восприниматься как опознавательный знак для темных сил. Об этом заявил протоиерей московского храма Сорока мучеников Севастийских Максим Первозванский в беседе с изданием «Абзац».

По словам священника, нанесенные на тело изображения обладают духовной силой, и их смысл выходит за пределы эстетики. Он напомнил, что любой символ — это послание, в том числе в невидимом мире.

Священнослужитель пояснил, что крест — это знак для беса: «Не приближайся!» А дьявольские изображения — это, наоборот, приглашение: «Я твой, заходи!».

Первозванский подчеркнул, что многие люди наносят такие татуировки неосознанно, ради моды или веселья, не понимая духовной угрозы. В подобных случаях степень греха может быть меньше, однако последствия серьезные. Само по себе нанесение татуировки, особенно с религиозным или физическим подтекстом, — это поступок, который Священное Писание, начиная с Ветхого Завета, запрещает.

Тем не менее священник отметил, что ключевую роль играет намерение. Так, в истории были случаи, когда христиане делали татуировки с крестом во времена гонений, чтобы даже под угрозой смерти не отречься от веры. Или, например, если речь идет о памятной татуировке после паломничества в Иерусалим. В таких ситуациях церковь может отнестись к поступку с пониманием.