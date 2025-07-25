В РПЦ назвали оккультные татуировки пропуском для дьявола

Тем не менее священник отметил, что ключевую роль играет намерение. Так, в истории были случаи, когда христиане делали татуировки с крестом во времена гонений, чтобы даже под угрозой смерти не отречься от веры. Или, например, если речь идет о памятной татуировке после паломничества в Иерусалим. В таких ситуациях церковь может отнестись к поступку с пониманием.