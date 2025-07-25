В РПЦ назвали оккультные татуировки пропуском для дьявола

Татуировки с оккультной или сатанинской символикой могут восприниматься как опознавательный знак для темных сил. Об этом заявил протоиерей московского храма Сорока мучеников Севастийских Максим Первозванский в беседе с изданием «Абзац».
По словам священника, нанесенные на тело изображения обладают духовной силой, и их смысл выходит за пределы эстетики. Он напомнил, что любой символ — это послание, в том числе в невидимом мире.
Первозванский подчеркнул, что многие люди наносят такие татуировки неосознанно, ради моды или веселья, не понимая духовной угрозы. В подобных случаях степень греха может быть меньше, однако последствия серьезные. Само по себе нанесение татуировки, особенно с религиозным или физическим подтекстом, — это поступок, который Священное Писание, начиная с Ветхого Завета, запрещает.
Тем не менее священник отметил, что ключевую роль играет намерение. Так, в истории были случаи, когда христиане делали татуировки с крестом во времена гонений, чтобы даже под угрозой смерти не отречься от веры. Или, например, если речь идет о памятной татуировке после паломничества в Иерусалим. В таких ситуациях церковь может отнестись к поступку с пониманием.