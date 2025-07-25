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Силовики задержали главу Миллеровского района Ростовской области

На Дону главу администрации Миллеровского района заподозрили в превышении полномочий.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области по подозрению в превышении полномочий задержали главу администрации Миллеровского района. Информация об этом поступила от пресс-службы УФСБ России по региону.

По данным следствия, в сентябре 2022 года чиновник распорядился о том, чтобы директора школ и других образовательных учреждений в нарушение закона, без концессионных процедур, заключили с «Донтеплоэнерго» договоры об эксплуатации газовых котельных. После этого коммерческая организация получила выгоду при эксплуатации имущества в отопительные сезоны 2022/2023 и 2024/2025 годов. Ущерб районному бюджету составил больше 25 млн рублей.

Известно, что летом 2023 года по итогам незаконных торгов было заключено концессионное соглашение с этой же фирмой. Позже УФАС и суды отменили решение, но котельные до сих пор остаются у коммерческой организации.

На основании собранных материалов было возбуждено дело по статье «Превышение должностных полномочий» (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Сейчас проводятся следственные действия.

Добавим, задержание чиновника также подтвердили в правительстве Ростовской области.

— Правоохранительными органами задержан глава администрации Миллеровского района. Правительство региона оказывает необходимое содействие следственным органам, — прокомментировали власти.

К слову, сегодня, 25 июля, также стало известно о задержании начальника отдела развития отраслей растениеводства министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

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