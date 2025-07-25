Силовики задержали главу Миллеровского района Ростовской области

По данным следствия, в сентябре 2022 года чиновник распорядился о том, чтобы директора школ и других образовательных учреждений в нарушение закона, без концессионных процедур, заключили с «Донтеплоэнерго» договоры об эксплуатации газовых котельных. После этого коммерческая организация получила выгоду при эксплуатации имущества в отопительные сезоны 2022/2023 и 2024/2025 годов. Ущерб районному бюджету составил больше 25 млн рублей.