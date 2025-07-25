Совфед установил право на льготы гражданских жен погибших участников СВО

Документом устанавливается, что гражданским женам погибших бойцов СВО могут быть предоставлены меры социальной поддержки при условии, что установлен факт их совместного проживания не менее трех лет и ведения общего хозяйства на момент заключения контракта о прохождении военной службы или призыва на военную службу, в том числе по мобилизации, а также при наличии у них общего несовершеннолетнего ребенка.