Совфед установил право на льготы гражданских жен погибших участников СВО

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, устанавливающий право на льготы для гражданских жен погибших участников СВО при условии их совместного проживания не менее трех лет и наличия общего ребенка.
Документом устанавливается, что гражданским женам погибших бойцов СВО могут быть предоставлены меры социальной поддержки при условии, что установлен факт их совместного проживания не менее трех лет и ведения общего хозяйства на момент заключения контракта о прохождении военной службы или призыва на военную службу, в том числе по мобилизации, а также при наличии у них общего несовершеннолетнего ребенка.
Законом также вводится срок выплат единовременных пособий. Он составит до 30 дней со дня получения документов, необходимых для принятия решения о выплате, должностными лицами, принимающими решение о выплате единовременных пособий.
Устанавливается, что при рассмотрении в судебном порядке спора, в котором устанавливаются лица, имеющие право на получение компенсации в связи с гибелью застрахованного лица, срок выплаты компенсации исчисляется со дня получения страхователем, а в установленных случаях, со дня получения страховщиком вступившего в законную силу решения суда по такому спору и документов, необходимых для принятия решения о выплате компенсации.
При этом при рассмотрении в судебном порядке спора, в котором устанавливаются выгодоприобретатели в связи с гибелью застрахованного лица, срок выплаты страховых сумм исчисляется со дня получения страховщиком вступившего в законную силу решения суда по такому спору и документов, необходимых для принятия решения о выплате страховых сумм.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением ряда норм.