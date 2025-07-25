Взрыв газа в Саратове. Погиб ребенок, под завалами могут быть люди

12:41 ❗️ Утечка газа рассматривается как предварительная причина ЧП в многоэтажном доме в Саратове, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
12:36 Эпицентр взрыва в многоэтажном доме в Саратове находился, по предварительным данным, в квартире на 9-м этаже — ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
12:32 Под завалами рухнувшей многоэтажки могут находится не только жильцы дома, но и прохожие, на которых упали обломки — SHOT.
12:29 Mash пишет, что взрыв в саратовской многоэтажке произошел со стороны газовой трубы — она проходила над дорогой вблизи дома.
По данным Telegram-канала, за последний год в доме сменилось минимум три управляющих компании. При этом ни одна из них не проводила проверки на утечку газа. Жильцы были недовольны работой всех трех УК, потому создали свое ТСН.
12:26 Очевидица взрыва София рассказала «Газете.Ru» об обстановке на месте происшествия:
«На лавочке труп лежит. Близко не пускают. Кричат не подходить, есть риск дальнейшего обрушения. [Мы] испугались очень сильно, выбежали помогать, но пока не пускают. Взрыв случился, мы выбежали за три минуты, спецслужбы уже были. Здесь скорая, реанимация, пожарные».
12:22.
12:20 ❗️ По предварительным данным, более 30 квартир могут быть повреждены или разрушены в результате взрыва газа в жилом доме в Саратове, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
12:17 Жильцов десятиэтажного дома в Саратове, где произошел взрыв, эвакуировали — МЧС.
12:15 ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что существует угроза дальнейшего обрушения после взрыва газа в жилом доме в Саратове.
12:13 Более 20 специалистов, кинологи и восемь единиц техники работают на месте взрыва в доме в Саратове — МЧС.
12:10 Власти Саратова подтвердили гибель ребенка в результате взрыва газа в многоэтажке. В МЧС уточнили, что жертвами стали трое человек.
12:08 Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в жилом десятиэтажном доме в Саратове, сообщили в СК.
12:06.
12:04 Минимум 10 человек находятся под завалами саратовской многоэтажки, квартиры углового подъезда обрушились с 1 по 10 этаж — Mash.
12:01 Одна из очевидцев взрыва, живущая в соседнем доме, рассказала «Газете.Ru» о произошедшем:
«Взрыв был очень сильный. Подумали, может, машина рванула, взрыв просто оглушающий был. В рядом стоящих домах частных повыбивало окна. Задело еще наш дом — выбило стекла, облицовка повреждена».
11:59 По данным Mash, среди погибших в результате взрыва газа в Саратове есть ребенок.
11:55 Взрыв произошел в подъезде жилой многоэтажке в Саратове. В результате этого произошло обрушения торца дома, погибли трое человек. Под завалами могут оставаться люди. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.