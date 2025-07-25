Совмин определил, сколько картофеля получат белорусские магазины в 2025

В постановлении сказано, что из стабилизационных фондов намерены поставить около 149 000 тонн плодоовощной продукции. Из указанной цифры в торговые сети поставят 110,84 тысячи, а примерно 38 000 — для учреждений соцсферы. Речь идет про картофель, свеклу, яблоки, капусту, лук, морковь.