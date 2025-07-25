Совмин определил, сколько картофеля получат белорусские магазины в 2025

Совмин определил, сколько картофеля белорусские магазины в 2025—2026 годах. Это следует из постановления правительства Беларуси № 399 от 22 июля 2025 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.
В постановлении сказано, что из стабилизационных фондов намерены поставить около 149 000 тонн плодоовощной продукции. Из указанной цифры в торговые сети поставят 110,84 тысячи, а примерно 38 000 — для учреждений соцсферы. Речь идет про картофель, свеклу, яблоки, капусту, лук, морковь.
В частности, объем поставок картофеля для белорусских торговых сетей окажется 40,28 тысячи тонн, свеклы — 4,98 тысячи тонн, репчатого лука — 14,02 тысячи тонн, яблок — 20,95 тысячи тонн. Кроме того, белокочанной капусты будет поставлено 19,41 тысячи тонн, моркови — 11,2 тысячи тонн.
Согласно постановлению белорусского правительства, Мингорисполком и облисполкомы на своих территориях будут обеспечивать формирование стабфондов товаров для поставки заготовителям плодоовощной продукции для республиканских госнужд и контролировать выполнение госзаказа.
Тем временем Минсельхозпрод назвал причину дефицита картошки в Беларуси в 2025 году.
Ранее Минсельхозпрод и Белкоопсоюз сказали, что будет с картошкой в Беларуси в 2025.
Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о штрафах до 200 базовых за отсутствие в продаже овощей.