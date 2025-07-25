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Красноярца будут судить за показ запрещенных символов в соцсетях

В Красноярске молодой человек предстанет перед судом за то, что размещал в социальных сетях символику экстремистской организации «АУЕ» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).

В Красноярске молодой человек предстанет перед судом за то, что размещал в социальных сетях символику экстремистской организации «АУЕ» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).

В феврале 2025 года он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» изображение пачки сигарет с восьмиконечными звездами и ссылку на Telegram-канал с названием, намекающим на экстремистский контент. Правоохранительные органы привлекли его к административной ответственности за демонстрацию запрещенной символики.

По словам молодого человека, после этого он узнал, что так делать нельзя. Однако, видимо, решил проверить закон «на прочность».

Вскоре после этого в одном из красноярских сообществ появилась фотография автомобиля с восьмиконечными звездами, символизирующими «АУЕ», на стекле. К мужчине снова пришли сотрудники правоохранительных органов.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье об неоднократной демонстрации запрещенной атрибутики (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ). Эта статья предусматривает наказание вплоть до 4 лет лишения свободы. Теперь судьбу молодого человека решит суд.

Как ранее писал «МК в Красноярске», сибиряка осудили за свастику на катере и автомобиле. В 2020 году мужчина, ранее имевший проблемы с законом, изобразил пять свастик на своем катере «БМК».