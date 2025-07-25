Красноярца будут судить за показ запрещенных символов в соцсетях

В феврале 2025 года он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» изображение пачки сигарет с восьмиконечными звездами и ссылку на Telegram-канал с названием, намекающим на экстремистский контент. Правоохранительные органы привлекли его к административной ответственности за демонстрацию запрещенной символики.