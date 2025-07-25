Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В выходные на дорогах Башкирии пройдут усиленные рейды ГАИ

В выходные на дорогах Башкирии пройдут усиленные рейды ГАИ. Особое внимание будет уделено выявлению нетрезвых водителей, сообщил главный автоинспектор РБ Владимир Севастьянов.

Источник: РИА "Новости"

«Цель рейдов — пресечение грубых нарушений ПДД. Управление автомобилем в алкогольном или в наркотическом состоянии остается одним из самых опасных правонарушений, и его профилактика является приоритетной задачей для нашего ведомства», — сообщил Севастьянов.

В рамках рейдов будут организованы массовые проверки автомобилей и водителей с применением технических средств, также будут работать скрытые экипажи и специалисты, которые будут отслеживать машины, снятые с регистрационного учета. Отдельно запланированы внезапные проверки населенных пунктов — для исключения управления транспортными средствами несовершеннолетними.