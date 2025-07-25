В выходные на дорогах Башкирии пройдут усиленные рейды ГАИ

«Цель рейдов — пресечение грубых нарушений ПДД. Управление автомобилем в алкогольном или в наркотическом состоянии остается одним из самых опасных правонарушений, и его профилактика является приоритетной задачей для нашего ведомства», — сообщил Севастьянов.
В рамках рейдов будут организованы массовые проверки автомобилей и водителей с применением технических средств, также будут работать скрытые экипажи и специалисты, которые будут отслеживать машины, снятые с регистрационного учета. Отдельно запланированы внезапные проверки населенных пунктов — для исключения управления транспортными средствами несовершеннолетними.