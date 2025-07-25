Долгожительница из Омска Евдокия Заболоцкая отмечает 104-летний юбилей

Сегодня мэр Омска Сергей Шелест лично поздравил одну из старейших жительниц города — Евдокию Заболоцкую, которая отмечает свой 104-й день рождения. Вместе с личным праздником городской глава пожелал имениннице счастья в преддверии Дня Омской области и Дня города.
Евдокия Григорьевна прожила удивительную жизнь, полную трудовых и творческих достижений. Она успела поработать агрономом, преподавателем в училище и учительницей в школе. Активно занималась общественной деятельностью и художественной самодеятельностью. При этом всегда находила время для семьи, воспитав троих дочерей, и вела домашнее хозяйство.
«Евдокия Григорьевна и сегодня сохраняет бодрость духа, интересуется мировыми событиями и даже делает зарядку. Правда, играть на любимой мандолине уже не может, но инструмент всегда находится рядом. Кстати, мандолину, балалайку и гитару она освоила самостоятельно еще в детстве», — поделился впечатлениями Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Мэр пожелал Евдокии Григорьевне побить все рекорды долголетия, сохраняя крепкое здоровье, силы и отличное настроение. Ранее мы писали, что власти поддержат в Омской области ветеранов СВО на старте их личного бизнеса.