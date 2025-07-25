Долгожительница из Омска Евдокия Заболоцкая отмечает 104-летний юбилей

«Евдокия Григорьевна и сегодня сохраняет бодрость духа, интересуется мировыми событиями и даже делает зарядку. Правда, играть на любимой мандолине уже не может, но инструмент всегда находится рядом. Кстати, мандолину, балалайку и гитару она освоила самостоятельно еще в детстве», — поделился впечатлениями Сергей Шелест в своем телеграм-канале.