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Врач рассказала, что за еда поможет при болезни почек

В беседе с «Газетой.Ru» гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова дала совет всем, у кого проблемы с этим органом: нужно отказаться от животной пищи.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Девушка ест салат возле окна
Источник: https://ru.freepik.com

Переход на растительную диету играет важную роль в профилактике и замедлении развития хронической болезни почек.

ХБП — это состояние, при котором в течение трех месяцев и более происходит снижение функции почек или их повреждение. При этом постепенно и необратимо гибнут нефроны — клетки, отвечающие за фильтрацию крови и выведение продуктов обмена.

Дианова ссылается на современные исследования, в которых питание с акцентом на растительные продукты связано с меньшим риском развития ХБП. Также такая диета может замедлить прогрессирование уже диагностированного заболевания.

Врач подчеркнула, что растительная диета помогает и планете. По ее словам, около четверти всех выбросов парниковых газов приходится на пищевую промышленность, и выбор продуктов влияет на климат. Особенно экологически затратным является производство мяса.

Существует и еще одна причина для сокращения потребления животного белка — это негативное влияние диализа на окружающую среду. При тяжелых стадиях ХБП пациенты нуждаются в постоянной фильтрации крови, которая требует значительного расхода воды, энергии и сопровождается выбросами парниковых газов. По мнению специалиста, один из способов снизить эту нагрузку — сделать акцент на профилактике, где диета играет решающую роль.