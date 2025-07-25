Врач рассказала, что за еда поможет при болезни почек

Переход на растительную диету играет важную роль в профилактике и замедлении развития хронической болезни почек.
ХБП — это состояние, при котором в течение трех месяцев и более происходит снижение функции почек или их повреждение. При этом постепенно и необратимо гибнут нефроны — клетки, отвечающие за фильтрацию крови и выведение продуктов обмена.
Врач подчеркнула, что растительная диета помогает и планете. По ее словам, около четверти всех выбросов парниковых газов приходится на пищевую промышленность, и выбор продуктов влияет на климат. Особенно экологически затратным является производство мяса.
Существует и еще одна причина для сокращения потребления животного белка — это негативное влияние диализа на окружающую среду. При тяжелых стадиях ХБП пациенты нуждаются в постоянной фильтрации крови, которая требует значительного расхода воды, энергии и сопровождается выбросами парниковых газов. По мнению специалиста, один из способов снизить эту нагрузку — сделать акцент на профилактике, где диета играет решающую роль.