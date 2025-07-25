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НЦЗПД: данные 109 000 белорусских клиентов магазинов Mile утекли в сеть

Утечка данных клиентов случилась у крупной сети строительных магазинов Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

НЦЗПД сказал, что в сеть утекли данные 109 000 белорусских клиентов магазинов Mile. Подробности обнародовали в пресс-службе Национального центра защиты персональных данных.

В пресс-службе отметили, что по причине несанкционированного доступа к информационной системе ООО «Астомстрой» (речь идет про крупную сеть строительных магазинов Mile) в сеть утекли персональные данные клиентов.

«По информации, предоставленной Центру оператором, утечка коснулась более 109 тысяч субъектов персональных данных», — заявили в НЦЗПД.

Факт случившегося был установлен в четверг, 24 июля. Среди затронутых данных клиентов указаны номер телефона, фамилия, имя, отчество, индикатор (ID), а также адрес электронной почты, номер карты программы лояльности, даты регистрации/деактивации.

Со стороны оператора был оперативно заблокирован доступ к уязвимому модулю. По указанному факту проводится проверка. Сеть обязалась уведомить всех белорусов, которых коснулась утечка данных. НЦЗПД призывает клиентов сети Mile быть осторожными и внимательными при поступлении звонков с незнакомых номеров.

Ранее НЦЗПД предупредил о новых утечках личных данных у белорусских компаний, которые об этом еще не знают.

Кстати, НЦЗПД отреагировал на жалобы белорусов из-за видеонаблюдения на рабочих местах.

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