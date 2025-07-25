НЦЗПД: данные 109 000 белорусских клиентов магазинов Mile утекли в сеть

Со стороны оператора был оперативно заблокирован доступ к уязвимому модулю. По указанному факту проводится проверка. Сеть обязалась уведомить всех белорусов, которых коснулась утечка данных. НЦЗПД призывает клиентов сети Mile быть осторожными и внимательными при поступлении звонков с незнакомых номеров.