НЦЗПД: данные 109 000 белорусских клиентов магазинов Mile утекли в сеть

НЦЗПД сказал, что в сеть утекли данные 109 000 белорусских клиентов магазинов Mile. Подробности обнародовали в пресс-службе Национального центра защиты персональных данных.
В пресс-службе отметили, что по причине несанкционированного доступа к информационной системе ООО «Астомстрой» (речь идет про крупную сеть строительных магазинов Mile) в сеть утекли персональные данные клиентов.
«По информации, предоставленной Центру оператором, утечка коснулась более 109 тысяч субъектов персональных данных», — заявили в НЦЗПД.
Факт случившегося был установлен в четверг, 24 июля. Среди затронутых данных клиентов указаны номер телефона, фамилия, имя, отчество, индикатор (ID), а также адрес электронной почты, номер карты программы лояльности, даты регистрации/деактивации.
Со стороны оператора был оперативно заблокирован доступ к уязвимому модулю. По указанному факту проводится проверка. Сеть обязалась уведомить всех белорусов, которых коснулась утечка данных. НЦЗПД призывает клиентов сети Mile быть осторожными и внимательными при поступлении звонков с незнакомых номеров.
Ранее НЦЗПД предупредил о новых утечках личных данных у белорусских компаний, которые об этом еще не знают.
Кстати, НЦЗПД отреагировал на жалобы белорусов из-за видеонаблюдения на рабочих местах.
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