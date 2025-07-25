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В Омске появится современный электробус «Сириус»

Тестирование нового транспорта начнется уже в этом месяце.

Источник: Комсомольская правда

В Омске появится первый электробус. Как сообщает ТГ-канал «Омский форум», автобус прибыл в город и в течение месяца будет работать в тестовом режиме.

Двенадцатиметровый электробус оснащен 37 посадочными местами, а еще 70 пассажиров смогут разместиться стоя. Главной особенностью модели являются тяговые батареи, которые заряжаются ночью в депо. Они рассчитаны на работу в широком температурном диапазоне — от −40 до +40 градусов. По данным производителя, при заполнении салона на 50% электробус способен проехать без подзарядки до 200−240 километров по ровной дороге.

Тестирование электробуса станет важным шагом в развитии экологичного общественного транспорта в регионе. Напомним, ранее президент Владимир Путин объявил о планах поставки в регионы 40 тысяч экологичных автобусов, троллейбусов и электробусов в ближайшие годы.

Ранее мы писали, что в Омске перекроют ряд магистралей из-за Крестного хода.