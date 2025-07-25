Совфед одобрил закон о повышении пошлин для автовладельцев

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который с сентября 2025 года повышает госпошлины по ряду услуг для автовладельцев и вводит новые для мигрантов.
В соответствии с документом, пошлина за получение паспорта транспортного средства (ПТС) повышается до 1200 рублей с 800 рублей, за внесение изменений в выданный ранее паспорт — до 525 рублей с 350 рублей. Пошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства повышается в три раза: на бумажной основе — до 1500 рублей, на пластиковой основе нового поколения — до 4500 рублей.
Пошлина за выдачу национального водительского удостоверения увеличивается вдвое: на пластиковой основе — до 4000 рублей, нового поколения — до 6000 рублей. Повышаются также пошлины за выдачу международного водительского удостоверения — с 1600 до 3200 рублей, за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов — с 1500 до 2250 рублей, а за его продление — с 1000 до 1500 рублей.
За выдачу металлических госзнаков «Транзит» для автомобилей пошлина повышается с 1600 до 2400 рублей, бумажных — с 200 до 300 рублей; за выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили — с 2000 до 3000 рублей, на мотоциклы и прицепы — с 1500 до 2250 рублей.
В три раза увеличиваются пошлины за выдачу свидетельства о соответствии требованиям безопасности транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями (до 4500 рублей) и за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства (до 3000 рублей).
Кроме того, вводится госпошлина за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему техосмотра при оформлении диагностической карты по результатам такого осмотра в размере 500 рублей. Также устанавливается пошлина за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошколы установленным требованиям — в размере 15 тысяч рублей — в целях повышения ответственности автошкол за содержание такой базы.
Законом вводится госпошлина за постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания — в размере 500 рублей, за продление срока временного пребывания — 1000 рублей. Одновременно с 420 рублей до 1000 рублей повышается пошлина за регистрацию иностранцев по месту жительства.
Кроме того, устанавливается пошлина за выдачу или переоформление патента иностранному гражданину — в размере 4200 рублей. За продление срока действия разрешения на работу иностранцу также придется заплатить 4200 рублей, а за выдачу его дубликата или внесение в разрешение правок — 2100 рублей.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования.