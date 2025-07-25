Омский НПЗ в топе медиарейтинга нефтегазовых компаний

В фокусе внимания оказался ряд значимых событий, связанных с Омским НПЗ. Одним из них стало подписание соглашения о запуске инновационного центра ИТ-образования для молодежи на базе завода. Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) представителями «Газпром нефти», правительства региона и Сбербанка. Проект «Школа 21» откроет доступ к бесплатному обучению цифровым профессиям для всех желающих старше 18 лет, что позволит формировать кадры для будущего уже сегодня.