Омский НПЗ в топе медиарейтинга нефтегазовых компаний

Главный перерабатывающий актив «Газпром нефти» Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ) вошел в топ по числу упоминаний в СМИ. Таковы данные авторитетного агентства СКАН-Интерфакс. Сама компания «Газпром нефть» заняла вторую строчку. Учитывались такие параметры как индекс заметности, охват аудитории и количество упоминаний предприятия в новостной повестке.
В фокусе внимания оказался ряд значимых событий, связанных с Омским НПЗ. Одним из них стало подписание соглашения о запуске инновационного центра ИТ-образования для молодежи на базе завода. Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) представителями «Газпром нефти», правительства региона и Сбербанка. Проект «Школа 21» откроет доступ к бесплатному обучению цифровым профессиям для всех желающих старше 18 лет, что позволит формировать кадры для будущего уже сегодня.
Отдельного внимания удостоился запуск второй очереди солнечной электростанции (СЭС) на территории ОНПЗ. Мощность станции достигла 19 МВт, что обеспечит до 10% потребностей предприятия за счет «зеленой» энергии. Станция оснащена 49 тысячами фотоэлектрических панелей российского производства и системой накопления энергии. Это важный шаг в рамках масштабной программы модернизации завода, общие инвестиции в которую превышают 500 млрд рублей.
Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский подчеркнул, что предприятие продолжает развиваться, готовясь к своему 70-летнему юбилею полностью обновленным.
«Реконструкция и строительство новых объектов создают дополнительные рабочие места. Мы гордимся тем, что ОНПЗ остается одним из ведущих работодателей региона, предлагая сотрудникам комфортные условия труда, современные стандарты безопасности и возможности для профессионального роста», — отметил он.
Попадание в авторитетный рейтинг говорит о том, что проекты «Газпром нефти» интересны широкой аудитории и активно обсуждаются в СМИ. Компания регулярно поддерживает социально значимые проекты в регионе, а также является разработчиком новых передовых технологий, которые задают стандарты для отрасли нефтепереработки.