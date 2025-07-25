Магнитная буря уровня G1 накроет Ростовскую область в конце июля

Геомагнитные возмущения, не достигающие серьезных значений, должны сохраниться сегодня, 25 июля. После этого ситуация стабилизируется, но уже во второй половине дня 27 июля регион накроет магнитная буря. Далее снова должны повториться «качели», от обычной активности до небольшой. Такие же перемены ожидаются и в начале августа.