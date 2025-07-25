Магнитная буря уровня G1 накроет Ростовскую область в конце июля

В конце июля 2025 года в Ростовской области ожидаются магнитные возмущения, которые могут усилиться до уровня G1 c Кр-индексом 5. График с обновленным прогнозом опубликовали на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Геомагнитные возмущения, не достигающие серьезных значений, должны сохраниться сегодня, 25 июля. После этого ситуация стабилизируется, но уже во второй половине дня 27 июля регион накроет магнитная буря. Далее снова должны повториться «качели», от обычной активности до небольшой. Такие же перемены ожидаются и в начале августа.
Напомним, показатель G (от G1 до G5) означает уровень геомагнитного влияния, а Кр-индекс — силу его активности. Метеозависимым людям во время магнитных изменений рекомендуют избегать стрессов и больше отдыхать.
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