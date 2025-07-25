В Самарской области родители смогут получить компенсацию за путёвки в лагеря

В 2025 году семьи, отправившие детей в лагеря на территории Самарской области, могут рассчитывать на компенсацию до 14 914 рублей за путёвку. Об этом сообщают в администрации города.
Возмещение полагается, если лагерь входит в официальный реестр, а продолжительность смены составляет не менее 14 дней. При этом компенсируются только фактические дни пребывания, но не более 21 дня.
Граждане могут выбрать только одну форму поддержки: получение бесплатной путёвки, частичную оплату через региональный портал или оформление компенсации за уже купленную путёвку.
Заявление необходимо подать в управление социальной защиты по месту жительства в течение месяца после завершения отдыха, но не позже 30 сентября.
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