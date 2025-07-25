Алматинка родила ребенка в патрульной машине

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, происшествие имело место на одном из патрульных маршрутов города. К экипажу «Буран-205» обратились гражданки с просьбой о помощи для своей соседки, у которой начались схватки. Учитывая критичность ситуации, патрульные приняли решение незамедлительно доставить женщину в ближайшее родильное отделение. Однако до медицинского учреждения доехать не удалось — у женщины начались роды прямо в пути.