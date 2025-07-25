Алматинка родила ребенка в патрульной машине

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, происшествие имело место на одном из патрульных маршрутов города. К экипажу «Буран-205» обратились гражданки с просьбой о помощи для своей соседки, у которой начались схватки. Учитывая критичность ситуации, патрульные приняли решение незамедлительно доставить женщину в ближайшее родильное отделение. Однако до медицинского учреждения доехать не удалось — у женщины начались роды прямо в пути.
Оценив обстановку, сотрудники полиции приняли решение действовать самостоятельно. В результате слаженных действий стражей порядка на свет появился мальчик. После прибытия скорой помощи мать и новорожденного передали медикам.
«Мы понимали, что необходимо срочно действовать. Не было времени на раздумья или волнение. Поддерживали женщину, старались сохранить спокойствие. Все произошло очень быстро. Рад, что все закончилось благополучно», — поделился Данияр Сагинбаев, инспектор ППП УМПС ДП Алматы.
«Мы не медики, но понимали, что обязаны помочь. Женщина вела себя очень мужественно. Такие случаи показывают, что работа полицейского — это не только обеспечение правопорядка, но и готовность прийти на помощь в любой момент», — отметил Бекжан Әлкен.
Командир полка патрульной полиции УМПС ДП Алматы Куаныш Сатаев выразил благодарность подчиненным за проявленные самоотверженность и решительность.
«Подобные случаи подчеркивают важность человечности, профессионализма и готовности действовать в любой ситуации. Благодарю сотрудников за то, что не растерялись и взяли ответственность на себя. Именно такую полицию ожидает общество», — подчеркнул Сатаев.
По информации медицинских работников, состояние матери и новорожденного удовлетворительное. В ближайшее время семье будут переданы поздравления от руководства и личного состава управления полиции.