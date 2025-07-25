В ЦБТ прокомментировали фейковые сообщения о введении биометрии

Каждый пользователь ЕБС сам управляет своими данными. На портале «Госуслуги» можно проверить срок действия биометрии или отозвать согласие на ее обработку. Биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидают периметра системы.