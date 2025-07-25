Гастроэнтеролог Ткаченко назвал четыре ранних признака рака кишечника

Не все неприятные симптомы, которые испытывает человек, однозначно указывают на рак кишечника. Однако есть звоночки, которые не стоит игнорировать, и нужно пройти обследование. О том, какие признаки должны насторожить, «Вечерней Москве» рассказал врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Петр Ткаченко.