«Здание полностью уничтожено». СК сообщил подробности пожара, случившегося в церкви XVIII века в Жабинковском районе

СК сообщил, что церковь XVIII века полностью сгорела после пожара под Жабинкой в агрогородке Степанки. Подробности БелТА рассказал официальный представитель Управления Следственного комитета по Брестской области Роман Зармаев.
По его словам, сотрудники МЧС получили информацию про пожар примерно в 12.09 24 июля (подробнее — здесь). Когда спасатели приехали на место, было плотное задымление по всей площади храма. Тушение пожара осложнялось как планировкой деревянных конструкций, так и самого здания.
— В результате пожара здание церкви полностью уничтожено. Имущество храма удалось эвакуировать, — уточнил представитель СК.
Зармаев акцентировал внимание на том, что было назначено проведение пожарно-технической экспертизы для установления точной причины пожара.
На официальном сайте говорится, что первое упоминание о церкви святого Архангела Михаила относится к 1619 году. На протяжении 1860−1870 годов храм неоднократно перестраивался. Церковь в агрогородке Степанки была памятником деревянного зодчества второй половины XVIII века.
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