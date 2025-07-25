«Здание полностью уничтожено». СК сообщил подробности пожара, случившегося в церкви XVIII века в Жабинковском районе

По его словам, сотрудники МЧС получили информацию про пожар примерно в 12.09 24 июля (подробнее — здесь). Когда спасатели приехали на место, было плотное задымление по всей площади храма. Тушение пожара осложнялось как планировкой деревянных конструкций, так и самого здания.