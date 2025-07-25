Сервис забытых вещей СКЖД вернул 3,2 тысячи предметов пассажирам

За первое полугодие 2025 года сервис поиска забытых вещей помог вернуть пассажирам СКЖД 3,2 тысячи предметов. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.
— Чаще всего пассажиры забывали сумки и пакеты с вещами, мобильные телефоны и аксессуары к ним (наушники, зарядные устройства), а также головные уборы, очки, зонты, — говорится в сообщении.
Самыми необычными забытыми вещами РЖД называет китайские зонтики.
Чтобы найти потерянную вещь в поезде, пассажиру необходимо заполнить электронную заявку на официальном сайте «РЖД» в разделе «Пассажирам». Далее — указать в анкете личные данные и номер билета. Также понадобится описание забытых предметов и предполагаемое место в вагоне. Поиск вещей возможен только в течение 30 дней с момента совершения поездки. Заявку обработают в течение трех дней с момента подачи.