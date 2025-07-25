Сервис забытых вещей СКЖД вернул 3,2 тысячи предметов пассажирам

Чтобы найти потерянную вещь в поезде, пассажиру необходимо заполнить электронную заявку на официальном сайте «РЖД» в разделе «Пассажирам». Далее — указать в анкете личные данные и номер билета. Также понадобится описание забытых предметов и предполагаемое место в вагоне. Поиск вещей возможен только в течение 30 дней с момента совершения поездки. Заявку обработают в течение трех дней с момента подачи.