Совфед одобрил закон о требованиях к операторам цифровых платформ

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон-спутник к принятому Совфедом закону о платформенной экономике в РФ. Документ устанавливает требования к операторам посреднических цифровых платформ (ПЦП) и продавцам на них.
Закон приравнивает операторов посреднических цифровых платформ к владельцам агрегаторов и распространяет на них ответственность за нарушения прав потребителей.
В свою очередь, продавцам на ПЦП запрещается размещать в публичном доступе, в том числе на такой платформе, предложения о продаже: товаров, изъятых из оборота; товаров без маркировки, без действующих сертификатов соответствия, деклараций о соответствии или свидетельств о регистрации (когда они обязательны); незарегистрированных в РФ пестицидов и агрохимикатов, биологически активных добавок, лекарственных препаратов, медицинских изделий.
В случае обнаружения недостатков в товаре (выполненной работе, оказанной услуге), приобретенном (заказанном) на цифровой платформе, потребитель будет вправе предъявить требования к продавцу (исполнителю). При этом оператор платформы обязан обеспечить техническую возможность предъявления таких требований на платформе.
Также оператор должен обеспечить возможность возврата через платформу денежных средств, уплаченных покупателем, а если товар был доставлен с использованием логистической инфраструктуры оператора — то и возможность возврата товара продавцу.
Если потребитель потребует возврата денег или возмещения убытков из-за недостатков выполненной работы или оказанной услуги, оператор также должен обеспечить техническую возможность удовлетворить такое требование через платформу.
Закон вступает в силу с 1 октября 2026 года.