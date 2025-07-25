Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совфед одобрил закон о требованиях к операторам цифровых платформ

Сенаторы одобрили закон-спутник к закону о платформенной экономике в РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон-спутник к принятому Совфедом закону о платформенной экономике в РФ. Документ устанавливает требования к операторам посреднических цифровых платформ (ПЦП) и продавцам на них.

Закон приравнивает операторов посреднических цифровых платформ к владельцам агрегаторов и распространяет на них ответственность за нарушения прав потребителей.

В свою очередь, продавцам на ПЦП запрещается размещать в публичном доступе, в том числе на такой платформе, предложения о продаже: товаров, изъятых из оборота; товаров без маркировки, без действующих сертификатов соответствия, деклараций о соответствии или свидетельств о регистрации (когда они обязательны); незарегистрированных в РФ пестицидов и агрохимикатов, биологически активных добавок, лекарственных препаратов, медицинских изделий.

В случае обнаружения недостатков в товаре (выполненной работе, оказанной услуге), приобретенном (заказанном) на цифровой платформе, потребитель будет вправе предъявить требования к продавцу (исполнителю). При этом оператор платформы обязан обеспечить техническую возможность предъявления таких требований на платформе.

Также оператор должен обеспечить возможность возврата через платформу денежных средств, уплаченных покупателем, а если товар был доставлен с использованием логистической инфраструктуры оператора — то и возможность возврата товара продавцу.

Если потребитель потребует возврата денег или возмещения убытков из-за недостатков выполненной работы или оказанной услуги, оператор также должен обеспечить техническую возможность удовлетворить такое требование через платформу.

Закон вступает в силу с 1 октября 2026 года.