Совфед одобрил закон о передаче данных о детях мигрантов в МВД

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, которым предлагается установить механизм передачи сведений о детях мигрантов между МВД и региональными и муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования.
Такие сведения будут включать в себя персональные данные ребенка и его родителей, результаты тестирования, информацию о зачислении в образовательную организацию и отчислении, информацию об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц.
Обмен сведениями будет производиться с помощью единой системы межведомственного электронного взаимодействия.