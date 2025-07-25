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Совфед одобрил закон о передаче данных о детях мигрантов в МВД

СФ одобрил закон о передаче данных о детях мигрантов МВД и органам образования.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, которым предлагается установить механизм передачи сведений о детях мигрантов между МВД и региональными и муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования.

Такие сведения будут включать в себя персональные данные ребенка и его родителей, результаты тестирования, информацию о зачислении в образовательную организацию и отчислении, информацию об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц.

Обмен сведениями будет производиться с помощью единой системы межведомственного электронного взаимодействия.