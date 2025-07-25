СФ одобрил закон об ограничении рекламы VPN

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, который ограничивает рекламу услуг, связанных с процедурой банкротства граждан, а также запрещает рекламу VPN и других средств, дающих доступ к запрещенным в РФ интернет-ресурсам.
Реклама услуг, связанных с банкротством граждан, не должна будет гарантировать, обещать и даже упоминать возможность освобождения от исполнения денежных обязательств и уплаты обязательных платежей; призывать к неисполнению таких обязательств. В ней также не должно быть утверждений о создании государственной системы для освобождения граждан от исполнения денежных обязательств.
В то же время такая реклама должна предупреждать, что банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и невозможность повторного банкротства в течение пяти лет. Она также должна предлагать гражданам предварительно обратиться к своему кредитору и в МФЦ.
В рекламе, распространяемой в радио- и телепрограммах, при кино- и видеообслуживании, продолжительность такой информации должна составлять не менее трех секунд. При этом такая информация должна занимать не менее 7% площади экрана или рекламной площади (пространства).
Ограничения коснутся так называемых «раздолжнителей», которые за вознаграждение обещают якобы полное освобождение от долгов, говорил ранее один из авторов инициативы, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Зачастую такие организации ведут агрессивные рекламные кампании и предоставляют неполную или недостоверную информацию об условиях и последствиях своих услуг.
За нарушение требований нового закона рекламодатели и распространители рекламы будут нести ответственность. Закон должен вступить в силу 1 января 2026 года, за исключением ряда положений.
Так, новый закон уже с 1 сентября 2025 года запрещает «распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством РФ».
Ранее запрет на популяризацию способов и методов доступа к запрещенным в России информационным ресурсам и сетям, например с помощью VPN, был прописан только в законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». При этом также запрещалась именно популяризация средств обхода блокировок, а не сами VPN-сервисы.