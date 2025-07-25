СФ одобрил закон об ограничении рекламы VPN

Ранее запрет на популяризацию способов и методов доступа к запрещенным в России информационным ресурсам и сетям, например с помощью VPN, был прописан только в законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». При этом также запрещалась именно популяризация средств обхода блокировок, а не сами VPN-сервисы.