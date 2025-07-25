Автобусы и троллейбусы остановились в Минске из-за подтоплений 25 июля. Подробности озвучили в пресс-службе предприятия «Минсктранс».
Из опубликованных данных следует, что с 12.52 на проспекте Газеты Звязда по причине подтопления остановились троллейбусы № 32 и 53. Кроме того, с 12.55 остановка троллейбусов № 10, 25, 32,47, 53,64 случилась на улице С. Есенина.
С 12.54 на проспекте Пушкина (речь идет про остановку «Матусевича») по причине подтопления остановились троллейбусы № 10 и № 77. В организации добавляют, что с 13.00 на улице Харьковской остановились троллейбусы № 7. А с 13.04 автобусы 30с и троллейбусы № 25 и № 52 остановились по улице М. Горецкого.
Тем временем Белгидромет сказал про сильные дожди и до +33 градусов в Беларуси в последнюю неделю июля: «Характер у погоды будет неспокойный».
Кстати, «Горремавтодор» высказался о подтоплениях в одних и тех же местах Минска.
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