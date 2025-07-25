Автобусы и троллейбусы остановились в Минске из-за подтоплений 25 июля

С 12.54 на проспекте Пушкина (речь идет про остановку «Матусевича») по причине подтопления остановились троллейбусы № 10 и № 77. В организации добавляют, что с 13.00 на улице Харьковской остановились троллейбусы № 7. А с 13.04 автобусы 30с и троллейбусы № 25 и № 52 остановились по улице М. Горецкого.