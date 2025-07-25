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Стало известно, почему пассажиры из Турции не получили багаж в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля, ФедералПресс. Авиакомпания Turkish Airlines прокомментировала ситуацию с массовой задержкой багажа у пассажиров, прибывающих в петербургский аэропорт Пулково. Сообщение опубликовали в пресс-службе аэропорта Пулково.

«В связи с мерами безопасности и необходимостью дополнительной заправки воздушных судов, часть багажа не была загружена на борт вашего рейса», — говорится в сообщении.

Организована круглосуточная обработка обращений. Заявки на розыск багажа принимаются и обрабатываются в ускоренном режиме, отметили сотрудники Пулково, уточняет издание «Мойка78».

Гражданам, которые не нашли свой багаж на ленте выдачи, нужно обратиться в службу розыска багажа и зарегистрировать официальную заявку. Также важно сохранить багажные квитанции и посадочные талоны.