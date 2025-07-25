Стало известно, почему пассажиры из Турции не получили багаж в Петербурге

«В связи с мерами безопасности и необходимостью дополнительной заправки воздушных судов, часть багажа не была загружена на борт вашего рейса», — говорится в сообщении.
Организована круглосуточная обработка обращений. Заявки на розыск багажа принимаются и обрабатываются в ускоренном режиме, отметили сотрудники Пулково, уточняет издание «Мойка78».
Гражданам, которые не нашли свой багаж на ленте выдачи, нужно обратиться в службу розыска багажа и зарегистрировать официальную заявку. Также важно сохранить багажные квитанции и посадочные талоны.