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Жители Самары старше 18 лет могут вступить в волонтерский поисковый отряд

Центр поиска пропавших людей Самарской области объявил набор на курс «Волонтер поискового отряда».

Центр поиска пропавших людей Самарской области объявил набор на курс «Волонтер поискового отряда». Обучение проводится бесплатно при поддержке Фонда президентских грантов.

В программе — лекции и практика. Участники узнают, как устроена работа поисково-спасательного отряда, разберут алгоритмы действий во время поисков, научатся пользоваться навигаторами, компасами и радиостанциями.

Навыки закрепят на восьми практических занятиях. Тренировки пройдут в городах региона, на полевых сборах и во время реальных поисковых операций.

Записаться могут жители Самары и области старше 18 лет. Для регистрации нужно заполнить онлайн-анкету. После подтверждения участия методист центра добавит слушателей в чат обучения.

Ранее мы писали, что в Самарской области родители смогут получить компенсацию за путёвки в лагеря.