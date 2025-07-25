Жители Самары старше 18 лет могут вступить в волонтерский поисковый отряд

Центр поиска пропавших людей Самарской области объявил набор на курс «Волонтер поискового отряда». Обучение проводится бесплатно при поддержке Фонда президентских грантов.
В программе — лекции и практика. Участники узнают, как устроена работа поисково-спасательного отряда, разберут алгоритмы действий во время поисков, научатся пользоваться навигаторами, компасами и радиостанциями.
Навыки закрепят на восьми практических занятиях. Тренировки пройдут в городах региона, на полевых сборах и во время реальных поисковых операций.
Записаться могут жители Самары и области старше 18 лет. Для регистрации нужно заполнить онлайн-анкету. После подтверждения участия методист центра добавит слушателей в чат обучения.
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