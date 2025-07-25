Водителей предупредили о дождях на трассе М-4 в Ростовской области

25 июля местами в Ростовской области ожидаются дожди, в том числе непогода может застать водителей на трассе М-4 «Дон». Об этом предупреждает пресс-служба ГК «Автодор».
Осадки прогнозировали в первой половине дня. Также дорожная обстановка может ухудшиться в течение дня и вечером. Автолюбителей просят быть предельно внимательными за рулем, особенно, если разыграется стихия. Нужно строго придерживаться ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией, нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
Напомним, ранее донские синоптики предупредили о возможности кратковременных грозовых дождей. Ветер сохранится преимущественно северо-западный 7−12 м/с, иногда с порывами до 15−18 м/с. Дневной воздух прогреется до +28−33, местами до +36 градусов.
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