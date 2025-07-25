Водителей предупредили о дождях на трассе М-4 в Ростовской области

Осадки прогнозировали в первой половине дня. Также дорожная обстановка может ухудшиться в течение дня и вечером. Автолюбителей просят быть предельно внимательными за рулем, особенно, если разыграется стихия. Нужно строго придерживаться ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией, нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.