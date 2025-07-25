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Губернатор поздравил следователей Самарской области с профессиональным праздником

Сегодня, 25 июля, в России отмечается День сотрудника органов следствия.

Сегодня, 25 июля, в России отмечается День сотрудника органов следствия. С поздравительным обращением к работникам и ветеранам ведомства выступил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В торжественной обстановке он вручил ведомственные и ведомственные награды за добросовестную службу, отметив, что эти знаки — дань уважения и признание нелегкого, но важного труда.

«Ваша служба — основа доверия граждан к власти, залог стабильности в экономике, социальной сфере и общественной жизни. Она требует не только мужества, но и глубокой компетентности — за каждым расследованием стоят человеческие судьбы», — подчеркнул глава региона.

Федорищев отметил высокий уровень профессионализма, принципиальность и преданность делу сотрудников Следственного управления по Самарской области.

Особое внимание он уделил ветеранам ведомства, чей опыт и наставничество играют ключевую роль в подготовке нового поколения следователей.

Особые слова благодарности губернатор адресовал тем, кто выполняет служебные задачи на новых территориях и в зоне проведения специальной военной операции.

«Они рискуют своей жизнью ради безопасности других — и за это им огромное уважение», — сказал он.

В завершение Вячеслав Федорищев поздравил всех работников и ветеранов органов следствия: «С праздником! Благодарю за службу!».

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