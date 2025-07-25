В Самарской области открыт новый детский лагерь «Ярче» 24 июля

В селе Покровка, расположенном в Безенчукском районе Самарской области, 24 июля 2025 года начал свою работу детский палаточный лагерь под названием «Ярче».
Данная инициатива была реализована благодаря поддержке министерства туризма Самарской области в рамках общенациональной программы «Туризм и гостеприимство».
Образовательно-туристический лагерь «Ярче», рассчитанный на 48 участников в возрасте от 7 до 14 лет, предоставляет исключительную возможность активного времяпрепровождения вдали от электронных устройств.
Программа лагеря включает разнообразные спортивные состязания, креативные занятия, познавательные активности, туристические вылазки и традиционные вечерние посиделки у костра с гитарными мелодиями.
Отсутствие цифровых устройств в лагере создает атмосферу для непосредственного общения и гармоничного развития ребят, давая возможность отвлечься от экранов и получить полноценный отдых.
Участники познакомятся с азами водного туризма, узнают больше об экологии, истории и культурном наследии Самарского региона, а также смогут проявить свои способности.
Запоминающимся событием станет водный поход под названием «Малая Жигулёвская кругосветка» по реке Чапаевке.
Ранее мы писали, что родители могут получить компенсацию за путёвки в лагеря в Самарской области.
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