«Разговоры о важном» начали проводить в детсадах

В июне Владимир Путин провел встречу с авторами и редакторами государственной линейки учебников по истории для 5−11-х классов и учреждений среднего профессионального образования. Он подчеркнул важность сохранения исторической памяти и преемственности поколений в образовательных материалах, а также поблагодарил авторов за проделанную работу и напомнил, что основой для новых учебников стала концепция преподавания истории, утвержденная еще в 2013 году.