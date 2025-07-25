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«Разговоры о важном» начали проводить в детсадах

«Разговоры о важном» начали проводить в детских садах нескольких регионов России, их адаптировали по возрасту. Об этом рассказала декан факультета дошкольной педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Маргарита Парамонова, ее слова приводит ТАСС 25 июля.

Источник: Freepik

Парамонова отметила, что в преподавании истории детям важно учитывать специфику их возраста: простые и наглядные рассказы, инсталляции и мини-музеи, тематические проекты и т. д. Главная задача, по мнению эксперта, — организовать воспитательно-образовательный процесс таким образом, чтобы ребенок «не просто запоминал факты, а гордился своей страной».

Кроме того, она добавила, что в содержание федеральной образовательной программы дошкольного образования заложено «системное формирование духовно-нравственных ценностей». У дошкольников, по словам эксперта, постепенно формируются представления о госсимволах, праздниках и знаменательных событиях, что помогает детям «осознанно воспринимать свою культурную и историческую среду».

«Федеральный календарный план воспитательной работы включает важные исторические даты и государственные праздники, что способствует систематическому и осмысленному знакомству с ключевыми событиями страны», — заключила она.

В июне Владимир Путин провел встречу с авторами и редакторами государственной линейки учебников по истории для 5−11-х классов и учреждений среднего профессионального образования. Он подчеркнул важность сохранения исторической памяти и преемственности поколений в образовательных материалах, а также поблагодарил авторов за проделанную работу и напомнил, что основой для новых учебников стала концепция преподавания истории, утвержденная еще в 2013 году.