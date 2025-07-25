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Москалькова вручила российские паспорта привезенным в ходе обмена украинцам

Москалькова вручила паспорта четверым украинцам, привезенным в РФ в ходе обмена.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова вручила российские паспорта четверым гражданам, привезенным в РФ из Украины в ходе одного из обменов, передает корреспондент РИА Новости.

В пятницу федеральный омбудсмен в Центре временного содержания иностранных граждан встретилась с гражданами России и Украины, которые прибыли в РФ в результате обмена политзаключенными. На Украине они преследовались за пророссийские взгляды.

В ходе встречи Москалькова вручила четверым гражданам российские паспорта и Конституции РФ.

«Российский паспорт — это особый документ. Особый документ не только с точки зрения юридического статуса каждого из нас, но и принадлежности к великой России, её корням, будущего ваших детей и внуков», — сказала она.

Москалькова отметила, что для граждан, привезенных в Россию в ходе обмена с Украиной, получение паспорта РФ — это особое событие, потому что им пришлось «выстрадать» российское гражданство.

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