Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярный велосипед Stels из России

Под запретом оказался велосипед для взрослых марки Stels. Речь идет про модель Navigator-300. Указанный велосипед был выпущен на предприятии «Жуковский веломотозавод» (город Жуковка, Россия). При испытании стержень руля не выдержал статической нагрузки 2000 Н и разрушился. Велосипед запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 25 июля 2025 года.