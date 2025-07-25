Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярный велосипед Stels из России. Подробности обнародовали в пресс-службе организации.
Под запретом оказался велосипед для взрослых марки Stels. Речь идет про модель Navigator-300. Указанный велосипед был выпущен на предприятии «Жуковский веломотозавод» (город Жуковка, Россия). При испытании стержень руля не выдержал статической нагрузки 2000 Н и разрушился. Велосипед запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 25 июля 2025 года.
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