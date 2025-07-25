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Минприроды: Минск готов сотрудничать по теме водных ресурсов без политизации

Белорусская сторона отмечает потребность в обеспечении непрерывного мониторинга со спутников и получения надежной информации о прогнозируемых осадках.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Беларусь готова к международному сотрудничеству по теме рационального использования водных ресурсов без политизации процесса, заявил первый замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Максим Лысенко.

Белорусская делегация принимает участие в Международной экологической конференции, проходящей в Республике Алтай.

«Наша страна готова сотрудничать по водной тематике со всеми заинтересованными партнерами на основе взаимного уважения, равноправия, без привнесения политизации в эту тему», — сказал он.

Замминистра обратил внимание, что изменения климата в последнее время обостряют проблему доступа населения Земли к качественной воде в достаточном количестве, ведут к увеличению числа наводнений и засух, ухудшению экологического состояния водных экосистем.

Проблемы есть и в Беларуси

Эта проблема не обходит стороной и Беларусь.

Так, зимние паводки в последнее время по высоте превосходят весеннее половодье, а уменьшение объемов снежного покрова приводит к низкому весеннему половодью и снижению влагозапасов почв на сельскохозяйственных землях.

Возникает также проблема нестабильного речного судоходства в навигационный период, есть угрозы неустойчивой работы объектов гидроэнергетики.

«Имеются на сегодняшний день и риски увеличения числа пожаров, массового распространения вредителей в лесах, изменения в составе видов биоразнообразия в связи со снижением уровня поверхностных и подземных вод», — обратил внимание Лысенко.

Принята национальная стратегия

Представитель Минприроды проинформировал, что в республике принята национальная стратегия управления водными ресурсами в условиях изменения климата до 2030 году.

К работе по адаптации водных ресурсов к новым условиям привлекаются все заинтересованные. В частности, проводятся работы по санитарной очистке рек и водоемов от водной растительности, которая активно разрастается из-за повышения температур, повторным заболачиванием нарушенных торфяников восстанавливаются водно-болотные угодья.

«Считаю, что успешная адаптация возможна только при сочетании государственной политики, научных разработок и практических мер на местном уровне», — сказал первый замминистра.

По мнению белорусской стороны, есть потребность в обеспечении непрерывного мониторинга со спутников и получения надежной информации о прогнозируемых осадках.

Интегрированное управление водными ресурсами может быть достигнуто исключительно совместными усилиями всего международного сообщества, учитывая интересы каждой страны.