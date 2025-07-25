Минприроды: Минск готов сотрудничать по теме водных ресурсов без политизации

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Беларусь готова к международному сотрудничеству по теме рационального использования водных ресурсов без политизации процесса, заявил первый замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Максим Лысенко.
Белорусская делегация принимает участие в Международной экологической конференции, проходящей в Республике Алтай.
«Наша страна готова сотрудничать по водной тематике со всеми заинтересованными партнерами на основе взаимного уважения, равноправия, без привнесения политизации в эту тему», — сказал он.
Замминистра обратил внимание, что изменения климата в последнее время обостряют проблему доступа населения Земли к качественной воде в достаточном количестве, ведут к увеличению числа наводнений и засух, ухудшению экологического состояния водных экосистем.
Проблемы есть и в Беларуси
Эта проблема не обходит стороной и Беларусь.
Так, зимние паводки в последнее время по высоте превосходят весеннее половодье, а уменьшение объемов снежного покрова приводит к низкому весеннему половодью и снижению влагозапасов почв на сельскохозяйственных землях.
Возникает также проблема нестабильного речного судоходства в навигационный период, есть угрозы неустойчивой работы объектов гидроэнергетики.
«Имеются на сегодняшний день и риски увеличения числа пожаров, массового распространения вредителей в лесах, изменения в составе видов биоразнообразия в связи со снижением уровня поверхностных и подземных вод», — обратил внимание Лысенко.
Принята национальная стратегия
Представитель Минприроды проинформировал, что в республике принята национальная стратегия управления водными ресурсами в условиях изменения климата до 2030 году.
К работе по адаптации водных ресурсов к новым условиям привлекаются все заинтересованные. В частности, проводятся работы по санитарной очистке рек и водоемов от водной растительности, которая активно разрастается из-за повышения температур, повторным заболачиванием нарушенных торфяников восстанавливаются водно-болотные угодья.
«Считаю, что успешная адаптация возможна только при сочетании государственной политики, научных разработок и практических мер на местном уровне», — сказал первый замминистра.
По мнению белорусской стороны, есть потребность в обеспечении непрерывного мониторинга со спутников и получения надежной информации о прогнозируемых осадках.
Интегрированное управление водными ресурсами может быть достигнуто исключительно совместными усилиями всего международного сообщества, учитывая интересы каждой страны.