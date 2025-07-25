Омские прокуроры вернули гражданам 634 млн рублей за полгода

В прокуратуре Омской области подвели итоги работы за первые 6 месяцев 2025 года. Всего было выявлено 63,6 тысячи нарушений закона, включая почти 2 тысячи случаев коррупции. Возбуждено 113 уголовных дел.
Восстановлены права 20 тысяч граждан, в том числе 1110 инвалидов и 413 работников, которым вернули 15 млн рублей зарплатных долгов. Помощь получили более 230 участников СВО. Взыскано 29 млн рублей задолженностей по зарплатам и 590 млн рублей алиментов.
Несмотря на снижение общей преступности на 5,7%, выросло число тяжких ЧП. Остаются проблемы с подростковыми правонарушениями и кибермошенничеством, нанесшим ущерб на 870 млн рублей.
Среди нерешенных вопросов: обеспечение землей многодетных семей, состояние дорог в глубинке, права дольщиков и детей-сирот. Эти направления взяты на особый контроль.
Ранее «КП Омск» сообщила, что местная жительница Евдокия Заболоцкая отмечает 104-летие.