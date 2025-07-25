Минтранс РФ: на месте крушения Ан-24 в Амурской области обнаружили черные ящики

«И говорить, что машина была старая, не приходится. Все зависит не от возраста, а от состояния самолета. Если он исправен, ничего с ним не должно было случиться. Единственное, чего боялся этот самолет, — обледенения крыла, но с этим давно научились бороться», — добавил эксперт.