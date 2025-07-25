Теперь официально. Парада и салюта ко Дню ВМФ в Петербурге не будет

Как писала «Фонтанка», отмена Главного военно-морского парада в этом году связана с мерами безопасности. Позднее стало известно, что не будет и концерта на Дворцовой площади. День ВМФ петербуржцы в этом году будут отмечать в Кронштадте. Там праздничные мероприятия состоятся. Они также ограничат движение транспорта.