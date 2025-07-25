Теперь официально. Парада и салюта ко Дню ВМФ в Петербурге не будет

В частности, в городе отменены Главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов. Не будет и салюта.
В то же время в Петербурге по-прежнему действуют ограничения для маломерных судов, введенные в акваториях рек и каналов для обеспечения безопасности судоходства, напоминают в комитете. Так, с 7 мая и до окончания навигации запрещено плавание на маломерных судах в центральной акватории города.
В частности, запрещено кататься на гидроциклах и плавать на маломерных моторных судах, не подлежащих государственной регистрации, по:
Неве от Большого Обуховского моста до Благовещенского моста;
Малой Неве от Невы до моста Бетанкура;
Большой Невке от Невы до Ушаковского моста;
Малой Невке от Большой Невки до Большого Петровского моста;
Фонтанке;
Мойке;
каналу Грибоедова;
Крюкову каналу;
Зимней канавке;
Кронверкскому проливу.
Нарушителям полагается штраф: для граждан — от 3 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Подробнее об ограничениях для маломерных судов в Петербурге можно узнать на сайте «Агентство внешнего транспорта».
Как писала «Фонтанка», отмена Главного военно-морского парада в этом году связана с мерами безопасности. Позднее стало известно, что не будет и концерта на Дворцовой площади. День ВМФ петербуржцы в этом году будут отмечать в Кронштадте. Там праздничные мероприятия состоятся. Они также ограничат движение транспорта.