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Теперь официально. Парада и салюта ко Дню ВМФ в Петербурге не будет

Мероприятия в честь Дня ВМФ в акваториях Петербурга 27 июня проводиться не будут. Об этом 25 июня сообщил комитет по транспорту.

В частности, в городе отменены Главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов. Не будет и салюта.

В то же время в Петербурге по-прежнему действуют ограничения для маломерных судов, введенные в акваториях рек и каналов для обеспечения безопасности судоходства, напоминают в комитете. Так, с 7 мая и до окончания навигации запрещено плавание на маломерных судах в центральной акватории города.

В частности, запрещено кататься на гидроциклах и плавать на маломерных моторных судах, не подлежащих государственной регистрации, по:

  • Неве от Большого Обуховского моста до Благовещенского моста;

  • Малой Неве от Невы до моста Бетанкура;

  • Большой Невке от Невы до Ушаковского моста;

  • Малой Невке от Большой Невки до Большого Петровского моста;

  • Фонтанке;

  • Мойке;

  • каналу Грибоедова;

  • Крюкову каналу;

  • Зимней канавке;

  • Кронверкскому проливу.

Нарушителям полагается штраф: для граждан — от 3 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Подробнее об ограничениях для маломерных судов в Петербурге можно узнать на сайте «Агентство внешнего транспорта».

Как писала «Фонтанка», отмена Главного военно-морского парада в этом году связана с мерами безопасности. Позднее стало известно, что не будет и концерта на Дворцовой площади. День ВМФ петербуржцы в этом году будут отмечать в Кронштадте. Там праздничные мероприятия состоятся. Они также ограничат движение транспорта.