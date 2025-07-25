В Ростовской области завершили капитальный ремонт детского сада «Ромашка»

В Ростовской области в городе Морозовск завершили капитальный ремонт детского сада № 1 «Ромашка» по областной госпрограмме «Развитие образование». Об этом сообщило министерство региональной политики и массовых коммуникаций.
— Завершение капремонта — большое событие для жителей города. Садик очень востребован. Он находится в самом центре Морозовска, где сконцентрирована социальная инфраструктура, — рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Илья Гуськов.
Также Илья Гуськов отметил, что в детском саду появится ясельная группа. Уже первого сентября «Ромашка» примет более 100 дошколят. До этого момента будет оформлена вся необходимая документация, а также уставлена мебель и оборудование.
Напомним, ранее глава региона Юрий Слюсарь рассказал, что в этом году продолжится капремонт в 49 школах и детских садов в 31 муниципалитете. На эти цели выделено более 13 млрд рублей.