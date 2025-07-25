Масштабное отключение воды произойдет в Аксайском районе и Ростове-на-Дону

В Ростовской области ряд поселков Аксайского района, один поселок Мясниковского района, а также районы и садовые товарищества Ростова-на-Дону временно останутся без воды. Ресурса в кранах не будет с полуночи 30 июля до 12 часов 31 июля. Причина — остановка «Нового Восточного» водовода для врезки вновь построенного участка, поясняют в компании «Ростовводоканал».
Водоснабжения не будет в границах:
— Аксайское сельское поселение: поселки Верхнетемерницкий, Камышеваха, Водопадный, Ковалевка, Золотой Колос, Рассвет, Степной, ЖК «Платовский», КП «Париж», а также район инфекционного центра на Виталия Ходоша, 19, здание Ростовской таможни.
— Ростов-на-Дону:
Первомайский район: Шолохова — Российская — Троллейбусная — Страна Советов — Комбайностроителей — Смены — Самарский — Георгиевская — Штахановского — 1-ая Веерная — Орская — Каскадная — Днепропетровская — Энтузиастов — Черешневая;
Шолохова — Алма-Атинская — Стальского — Вересаева, городская поликлиника № 4 на Днепровском, 122;
Октябрьский район: Королева — Неклиновская — Инженерная — Тракторнвя — Куликовская — Вавилова — Ладная — Строевой — Парадная;
Ворошиловский район: Королева — Комарова — Стартовая — Орбитальная — Беляева;
Садовые и дачные товарищества: «Космос», «Афганец», «Агропром», «Ростсельмашевец», «Северная Ривьера», «Мичуринец», «Ростовское», «Восток», «Лесовод», «Березка», «Дружба МВД», «Гарант»; «Геолог», «Вираж», «Мир», «Братство», «Труд», «Восход МВД», «Звезда», «Спутник», «За Дружбу», «Авангард-3», «Им. 9 мая», СКВО, «Энергия», «Импульс», «Салют».
— Мясниковский район: поселок Ленинаван;
С пониженным давлением водоснабжение будет осуществляться на Северном в Ростове-на-Дону, в микрорайоне Каменка.
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