Масштабное отключение воды произойдет в Аксайском районе и Ростове-на-Дону

В Ростовской области ряд поселков Аксайского района, один поселок Мясниковского района, а также районы и садовые товарищества Ростова-на-Дону временно останутся без воды. Ресурса в кранах не будет с полуночи 30 июля до 12 часов 31 июля. Причина — остановка «Нового Восточного» водовода для врезки вновь построенного участка, поясняют в компании «Ростовводоканал».