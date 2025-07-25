На участие в XVIII фестивале «Соль земли» в Самаре поступило более 450 заявок

Завершился этап приема заявок на XVIII Международный кинофестиваль «Соль земли» (12+), который пройдет в Самаре с 16 по 20 сентября.
В этом году в оргкомитет поступило свыше 450 работ от кинематографистов из России, Беларуси, Армении, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Южной Осетии и ряда других стран.
По информации городской администрации, одним из самых необычных участников стал автор из села Большая Кандала, где проживает меньше тысячи человек.
Отбор конкурсных лент продлится до 16 августа. После этого организаторы сформируют финальный список участников, которые будут бороться за победу в пяти номинациях.
Ранее мы писали, что в селе Покровка 24 июля начал работу детский палаточный лагерь «Ярче».
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