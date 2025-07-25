Арестован по подозрению во взяточничестве заместитель начальника отдела Госжилнадзора Башкирии

Советский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следствия об аресте сотрудника Государственного комитета Башкирии по жилищному и строительному надзору. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов республики.
По данным следствия, с июня по октябрь 2024 года заместитель начальника отдела, государственный строительный инспектор отдела специализированного надзора ведомства в составе преступной группы получал взятки от представителей подрядных организаций. Суммы вознаграждений варьировались от 50 тысяч до 2,5 миллионов рублей. В обмен на деньги чиновник обеспечивал беспрепятственное подписание положительных заключений о соответствии строительных объектов требованиям, включая энергоэффективность и оснащенность приборами учета.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц и 19 суток — до 12 сентября. Постановление в законную силу еще не вступило.
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