Арестован по подозрению во взяточничестве заместитель начальника отдела Госжилнадзора Башкирии

По данным следствия, с июня по октябрь 2024 года заместитель начальника отдела, государственный строительный инспектор отдела специализированного надзора ведомства в составе преступной группы получал взятки от представителей подрядных организаций. Суммы вознаграждений варьировались от 50 тысяч до 2,5 миллионов рублей. В обмен на деньги чиновник обеспечивал беспрепятственное подписание положительных заключений о соответствии строительных объектов требованиям, включая энергоэффективность и оснащенность приборами учета.