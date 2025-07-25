В Челябинской области на 25 и 26 июля объявлено штормовое предупреждение

В субботу облачно с прояснением. Ночью местами, днем в большинстве районов прошумят кратковременные дожди, на юге — с грозами. Ветер северной четверти 4−9 м/с, днем отдельные порывы до 12 м/с. Температура воздуха 26 июля ночью плюс 12−17, при прояснении — до 9 градусов, днем −19−24, в горах — до 16 градусов.