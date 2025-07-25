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В Челябинской области на 25 и 26 июля объявлено штормовое предупреждение

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 89% 760 мм рт. ст. +24°
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

«В ближайший час и до конца суток 25 июля, а также 26 июля в отдельных районах ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами — крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с», — говорят синоптики.

В районах, где пройдут сильные дожди, 26—28 июля возможен интенсивный подъем уровня воды в реках.

Спасатели рекомендуют при усилении ветра обходить рекламные щиты, легковозводимые конструкции, ЛЭП, не оставлять детей без присмотра. Водителей во время сильного дождя просят снизить скорость движения на дорогах, избегать внезапных маневров и не парковать автомобили вблизи деревьев.

В субботу облачно с прояснением. Ночью местами, днем в большинстве районов прошумят кратковременные дожди, на юге — с грозами. Ветер северной четверти 4−9 м/с, днем отдельные порывы до 12 м/с. Температура воздуха 26 июля ночью плюс 12−17, при прояснении — до 9 градусов, днем −19−24, в горах — до 16 градусов.

В воскресенье облачно с прояснением, повсеместно пробарабанят небольшие, местами — умеренные дожди. Ветер северной четверти 5−10 м/с. Температура воздуха 27 июля ночью плюс 9−14, днем — 14−19 градусов.