В Челябинской области на 25 и 26 июля объявлено штормовое предупреждение

«В ближайший час и до конца суток 25 июля, а также 26 июля в отдельных районах ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами — крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с», — говорят синоптики.
В районах, где пройдут сильные дожди,
Спасатели рекомендуют при усилении ветра обходить рекламные щиты, легковозводимые конструкции, ЛЭП, не оставлять детей без присмотра. Водителей во время сильного дождя просят снизить скорость движения на дорогах, избегать внезапных маневров и не парковать автомобили вблизи деревьев.
В субботу облачно с прояснением. Ночью местами, днем в большинстве районов прошумят кратковременные дожди, на юге — с грозами. Ветер северной четверти 4−9 м/с, днем отдельные порывы до 12 м/с. Температура воздуха 26 июля ночью плюс 12−17, при прояснении — до 9 градусов, днем −19−24, в горах — до 16 градусов.
В воскресенье облачно с прояснением, повсеместно пробарабанят небольшие, местами — умеренные дожди. Ветер северной четверти 5−10 м/с. Температура воздуха 27 июля ночью плюс 9−14, днем — 14−19 градусов.